Federatur reuneix representants del sector de pisos turístics per reforçar la coordinació

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
La Federació Catalana d'Apartaments Turístics (Federatur) ha reunit representants d'associacions del sector dels pisos turístics legals de diferents territoris d'Espanya en una trobada de feina destinada a analitzar l'actualitat de l'activitat, intercanviar experiències i reforçar la coordinació davant els principals reptes comuns.
En la reunió han participat representants de Federatur, a Barcelona; AAT Costa Daurada i Terres de l'Ebre, de Tarragona; LLIGA, de Girona; Madrid Aloja, de Madrid; AVVAPRO, d'Andalusia; APTURCV, a la Comunitat Valenciana; ASCAV, de les Canàries; i AViturga, de Galícia, informa la federació en un comunicat aquest dilluns.
En la trobada s'ha parat atenció a l'evolució dels marcs regulatoris, la seguretat jurídica, la defensa de l'activitat legal i "la necessitat que qualsevol mesura que afecti els habitatges d'ús turístic respongui a criteris de proporcionalitat i estigui sustentada en dades".
En aquest sentit, les associacions han defensat la importància de "evitar plantejaments generalistes i que les regulacions tinguin en compte les particularitats i necessitats de cada territori".
Les associacions reclamen a les administracions que "deixin d'estigmatitzar els pisos turístics legals" i defensen que qualsevol restricció ha de ser proporcional, s'ha de fonamentar en evidències i garantir la seguretat jurídica.