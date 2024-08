Federacions del PSOE ratifiquen el seu rebuig al finançament singular per a Catalunya i el defineixen com a concert

MADRID, 30 ago. (EUROPA PRESS) -

Diverses federacions autonòmiques del PSOE segueixen donant passos, abans d'arrencar el curs polític, contra el finançament singular per a Catalunya acordada amb ERC, ratificant el seu rebuig a través de les Executives o titllant aquest contingent català com a "inconstitucional, mentre que alguns barons no dubten ja a definir aquesta fórmula bilateral com un "concert econòmic" malgrat la negativa del Govern de Pedro Sánchez de parlar en aquests termes.

El moviment més recent ho ha donat el PSOE d'Aragó liderat per Javier Lambán, que ha portat aquest assumpte a la seva Executiva Regional per rebutjar per unanimitat aquest acord fiscal entre PSC i ERC que suposa que Catalunya surti del règim comú de finançament i comenci a recaptar el cent per cent dels impostos.

De la mateixa manera, els socialistes d'Aragó han presentat a les Corts una iniciativa en la qual recullen explícitament el seu rebuig al concert econòmic pactat amb ERC i aposten per la renovació del sistema de finançament autonòmic "sense privilegis" de cap tipus.

En els últims dies, el president socialista de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, també ha advertit que aquest nou model singular per a Catalunya en matèria de finançament és "inconstitucional", afegint així noves crítiques a aquest acord amb ERC.

Precisament, el president castellà-manxec ha estat el dirigent socialista més crític amb l'acord entre ERC i PSC, arribant a fer una declaració institucional en la qual va dir que ell no recolzarà el finançament singular per a Catalunya, confiant que finalment no acabi prosperant.

ÉS UN CONCERT

Després que la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, negués fa una setmana que l'acord fiscal amb ERC sigui un concert econòmic, l'Alt Representant de la UE per a Afers exteriors i exministre amb Pedro Sánchez, Josep Borrell, s'ha reafirmat que aquest pacte sí que es tracta d'un concert.

A aquestes paraules de Borrell s'ha unit en les últimes dates el líder del PSOE de Castella i Lleó, Luis Tudanca, que també creu que l'acord assolit entre PSC i ERC té les mateixes característiques que un concert i que per tant se li ha de dir així.

Això sí, la federació socialista de Castella i Lleó assegura tenir "plena confiança" en què el Govern central no permetrà "diferències i privilegis" en el finançament de les comunitats autònomes. I, en tot cas, Tudanca abunda en la seva negativa: "Amb la mateixa contundència dic que el PSOE de Castella i Lleó mai donarà suport a una reforma del sistema de finançament que no garanteixi un finançament just per a aquest territori. No, no ho tolerarem, no ho consentirem", ha resolt.

Des que Montero negués que aquest acord fiscal és un concert econòmic, diferents membres del Govern central i del PSOE també han evitat parlar en aquests termes i sí reivindiquen un finançament singular per a Catalunya, un fet que ha provocat un empipament en l'independentisme, que ha advertit que els seus vots són necessaris per treure endavant els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

TAMBÉ ALTRES FEDERACIONS

No només Aragó, Castella-la Manxa o Castella i Lleó han alçat la veu contra el finançament singular per a Catalunya, ja que hi ha altres federacions autonòmiques que han criticat aquest últim mes l'acord pel qual Catalunya deixarà de pertànyer al règim comú de finançament.

Un altre govern autonòmic socialista, el liderat per Adrián Barbón a Astúries, també ha rebutjat de ple el finançament singular per a Catalunya i insisteix a reclamar un model de finançament autonòmic sobre la base dels seus criteris com la dispersió o l'envelliment de la població.

En el cas dels socialistes extremenys, han reclamat un debat intern entre els líders territorials del PSOE per abordar aquest assumpte del finançament singular per a Catalunya, que ha aixecat recels en diferents 'barons'.

No obstant això, altres federacions autonòmiques del PSOE sí que han tancat files amb Pedro Sánchez i donen suport a aquest concert econòmic per a Catalunya, arribant fins i tot a demanar alguna cosa semblat als seus territoris, com és el cas de Galícia o Andalusia. Això sí, fins a dins d'aquestes federacions també existeixen debats interns sobre recolzar o no l'acord amb ERC.