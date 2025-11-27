La Federació d'ERC a Barcelona elegirà la nova direcció en un congrés el 17 d'abril

BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -
La Federació d'ERC a Barcelona ha pres la decisió d'elegir una nova direcció en un congrés el 17 d'abril després de la dimissió de 8 dels seus 13 càrrecs divendres passat, han confirmat fonts del partit a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Periódico', la decisió s'ha acordat en una reunió de la comissió gestora que lidera la Federació de manera provisional, en què també s'ha determinat el procés en el qual s'elegirà el candidat republicà a l'alcaldia de Barcelona.
Respecte a la nova permanent, el 13 de desembre se celebrarà el congrés ordinari per ratificar la comissió electoral, a més d'aprovar els pressupostos de la Federació per al 2026, el 17 d'abril se celebrarà la jornada electoral i el 18 es proclamarà el guanyador.
DIMISSIONS
Després de les 8 dimissions de la setmana passada, aquest dimarts la direcció nacional del partit i els membres restants de la permanent de la Federació a Barcelona van pactar que una gestora seria l'encarregada de dirigir-la fins a celebrar el conseqüent procés electoral.
Un cop anunciada la decisió, els dimissionaris van publicar un escrit en el qual van criticar que no s'estaven complint els estatuts del partit: "Aquesta fórmula és un nou intent d'ajornar i postergar la votació, negant el dret de la militància a elegir democràticament els seus representants".
CANDIDAT A L'ALCALDIA
Pel que fa a les eleccions municipals del 2027, els republicans elegiran la persona que encapçalarà la llista electoral al febrer.
Concretament, el dia 27 es durà a terme la jornada electoral per elegir el candidat i el 28 se celebrarà el congrés per ratificar-lo.