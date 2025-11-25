La Federació d'ERC a Barcelona continuarà "provisionalment" fins que s'elegeixi una nova direcció

BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
La Federació d'ERC a Barcelona ha comunicat aquest dimarts que continuarà "provisionalment" al càrrec en forma de gestora fins que se celebri un nou congrés en què la militància de Barcelona voti per elegir la nova direcció, després de la dimissió de 8 dels 13 càrrecs de la direcció permanent divendres passat.
Així ho han informat en un comunicat, en el qual apunten que aquesta és la fórmula triada en "consens" entre l'actual direcció i l'Executiva Nacional, i que la Federació estarà presidida per Creu Camacho i conformada pels 5 membres de l'actual permanent que no han dimitit, amb els presidents dels casals de districte i el representant de Jovent Republicà.
Han dit que la data del Congrés per a la renovació de l'Executiva de Barcelona l'anunciarà la direcció de Barcelona "en els pròxims dies".
Han subratllat que la designació d'una gestora és "necessària" per assegurar l'activitat de la Federació i que l'Executiva Nacional no impulsarà cap actuació que no compti amb, en les seves paraules, un ampli acord de l'Executiva Regional, limitant-se a oferir el suport polític, la cobertura jurídica i l'assistència tècnica per superar la situació actual, textualment.
Han remarcat que el procediment actual no impedeix ni altera la celebració d'unes primàries per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona del partit.
DIMISSIONS
Divendres passat van dimitir el secretari general de la federació, Miquel Colomé; les sotssecretàries Agnès Russinyol i Sheila Vidal; el sotssecretari Max Zañartu; els secretaris Nil Font, Quim Bosch i Esther Martín, i la presidenta de l'Assemblea de Barcelona, Rosa Suriñach.
Dilluns, el sotssecretari de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, va acusar alguns membres de la direcció de la Federació d'ERC a Barcelona d'anar "contra la direcció nacional".