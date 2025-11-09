La federació de Barcelona de Junts pressiona per escollir l'alcaldable abans d'aquest any

BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -
La federació de Barcelona de Junts esta pressionant al partit perquè s'esculli el candidat de la formació a la capital catalana abans que acabi aquest any, segons han explicat fonts consultades per Europa Press.
Es preveu que el 29 de novembre s'aprovi en un Consell Nacional el reglament per designar candidats de cara a les eleccions municipals, el partit porta temps ajornant la decisió per trobar un nom de consens que eviti la celebració de primàries, sense èxit fins al moment.
El text del reglament, en procés d'esmenes, contempla un marc específic per triar el candidat de Barcelona que manté obertes 3 vies: la proclamació directa, la possibilitat de proposar un nom que hagi de ser ratificat en assemblea o la celebració de primàries.
Les citades fonts han concretat que la federació de Barcelona vol que el nom del candidat s'anunciï coincidint amb el sopar de Nadal que es preveu celebrar a mitjans de desembre a les Cotxeres de Sants, tal com va fer Xavier Trias el 2022.
Llavors Trias es va fer esperar també, però en el mateix escenari va anunciar finalment que seria el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona per tractar de recuperar la capital catalana, que va ostentar de 2011 a 2015 i que va perdre aquell any a mans d'Ada Colau.
Fins al moment, els que aspiren a encapçalar la llista a Barcelona són l'actual regidor de Junts i vicepresident del partit, Josep Rius, persona de confiança del president de la formació, Carles Puigdemont, i el líder del grup municipal, Jordi Martí, que compta amb el suport i l'aval de Trias per ser el seu substitut.
Els esforços fets fins al moment per evitar el xoc entre tots dos, i en conseqüència la celebració de primàries, han caigut en sac trencat, i la decisió segueix pendent de prendre's donades les circumstàncies mancant un any i mitjà per a les municipals de 2027.
Més enllà de Rius i Martí, s'han sondejat altres noms com el de l'ex-president de la Generalitat Artur Mas i el de l'exconseller Quim Forn, que han declinat l'oferta, i també s'ha especulat amb el dels exconsellers Josep Maria Argimon, Victòria Alsina, Damià Calvet i Jaume Giró, entre altres.
COMISSIÓ MUNICIPAL TERRITORIAL
Una vegada es constitueixi la Comissió Municipal Territorial (CMT) i la direcció ordeni activar el mecanisme, s'informarà de l'inici del procés i del termini per presentar candidatures, després del que els aspirants hauran de recollir l'aval d'un mínim del 20% del cens de militants i simpatitzants del municipi.
Després de conèixer el nom dels candidats que hagin aconseguit recollir els suports necessaris per presentar-se, serà de nou la CMT la que disposarà de 24 hores per escollir quin de les tres opcions aplica i quan se sabrà, en conseqüència, si a Junts hi haurà primàries o no per escollir l'alcaldable per Barcelona.