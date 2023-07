La Fed reprèn les pujades de tipus amb una alça de 25 punts bàsics, fins a màxims de 22 anys

MADRID, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

El Comitè Federal de Mercat Obert (FOMC, per les seves sigles en anglès) de la Reserva Federal dels Estats Units (Fed) ha decidit aquest dimecres aprovar una pujada dels tipus d'interès del país de 25 punts bàsics, fins a situar-los en un rang objectiu d'entre el 5,25% i el 5,50%, el seu nivell més alt des de gener del2001.

D'aquesta manera, el banc central nord-americà reprèn el camí de l'enduriment de la seva política monetària després de la pausa adoptada a la reunió de juny, després de 10 pujades de tipus consecutives, ampliant a 11 els increments del preu dels diners escomesos des que comencés la seqüència al març de 2022.

"El Comitè continuarà avaluant informació addicional i les seves implicacions per a la política monetària. Per determinar el grau d'enduriment addicional de la política que pot ser apropiat per tornar la inflació al 2% amb el temps, el Comitè tindrà en compte l'enduriment acumulatiu de la política monetària, el decalatge amb el que la política monetària afecta l'activitat econòmica i la inflació, i el desenvolupament dels factors econòmics i financers", ha indicat el banc central.

La pujada d'un quart de punt al juliol, descomptada pel mercat, deixa els inversors pendents de les possibles pistes que el president de la Fed, Jerome Powell, pugui oferir a la roda de premsa que oferirà després de l'anunci de la decisió del Comitè i davant els senyals de desinflació que comencen a mostrar les dades macroeconòmiques.

L'índex de preus de consum (IPC) dels Estats Units es va situar al 3% interanual al mes de juny, amb una moderació d'un punt percentual respecte el maig, en el que representa la menor pujada dels preus des del març de 2021.

Per la seva banda, l'índex subjacent, que exclou del seu càlcul els preus dels aliments i l'energia per la seva major volatilitat, va tancar el sisè mes de 2023 amb un increment interanual del 4,8%, 5 desenes menys que el mes anterior.

Respecte el PIB, la primera economia del món va créixer un 0,5% el primer trimestre de 2023 en comparació dels últims tres mesos de l'any passat, una desena per sota de l'expansió registrada el quart trimestre de 2022.