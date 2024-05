La FED manté tipus i cedeix al BCE la iniciativa per revertir la restricció monetària

MADRID, 1 maig (EUROPA PRESS) -

El Comitè Federal de Mercat Obert (FOMC) de la Reserva Federal dels Estats Units (FED) ha decidit mantenir per sisena reunió consecutiva els tipus d'interès en el rang objectiu del 5,25% al 5,5%, en màxims des de gener de 2001, informa aquest dimecres.

"El Comitè va decidir mantenir el rang objectiu per a la taxa federal entre el 5,25% i el 5,5%. En considerar qualsevol ajust al rang objectiu per a la taxa, el Comitè avaluarà acuradament les dades entrants, l'evolució de les perspectives i l'equilibri de riscos", ha anunciat l'òrgan de govern de la FED.

En aquest sentit, el Comitè ha advertit que no espera que sigui apropiat reduir el rang objectiu fins que hagi guanyat major confiança en què la inflació s'està movent de manera sostenible cap al 2%.

Per avaluar la postura adequada de la política monetària, seguirà supervisant les implicacions de la informació entrant per a les perspectives econòmiques, i afegeix que estaria preparat per ajustar la postura de la política monetària segons correspongui si sorgeixen riscos que puguin impedir l'assoliment dels objectius.

Per fer front a l'escalada del cost de la vida, el banc central nord-americà, liderat per Jerome Powell, va pujar 11 vegades consecutives els tipus d'interès de març de 2022 a juliol de 2023.

La setmana passada, l'Oficina d'Anàlisi Econòmica del Departament de Comerç d'EUA va informar que l'índex de preus de despesa de consum personal (l'estadística preferida per la Fed per monitorizar la inflació) es va situar en el 2,7% interanual el mes de març, dues desenes més que al febrer.

El PIB dels EUA va registrar el primer trimestre una expansió del 0,4% (la meitat del creixement del 0,8% del quart trimestre de 2023), segons la primera estimació publicada per l'Oficina d'Anàlisi Econòmica del Departament de Comerç. En xifres anualitzades, l'economia nord-americana entre gener i març va avançar un 1,6%, enfront del 3,4% dels tres mesos anteriors.

EL BCE

Amb la seva decisió d'aquest dimecres de mantenir tipus, la Fed deixa via lliure al Banc Central Europeu (BCE) per prendre la iniciativa en la reversió del cicle monetari, després que el 'guardià de l'euro' hagi expressat la seva disposició a escometre una primera retallada de tipus al juny si no hi ha sorpreses en les dades entrants.

En aquest sentit, el Consell de Govern del BCE té previst tornar a reunir-se per discutir la política monetària de l'eurozona el 6 de juny, mentre que el Comitè Federal de Mercat Obert de la FED no ho farà fins al 12 de juny.