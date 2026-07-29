La Fed manté estables els tipus d'interès, però trenca la seva unanimitat

RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS - Arxiu
MADRID 29 jul. (EUROPA PRESS) -
El Comitè Federal de Mercat Obert (FOMC, per les seves sigles en anglès) de la Reserva Federal d'Estats Units (Fed) ha resolt aquest dimecres mantenir els tipus d'interès en el rang objectiu del 3,50% al 3,75%, complint així amb els pronòstics del consens d'analistes.
D'aquesta manera, el banc central encadena cinc reunions sense modificar la taxa de referència, que es manté estable des del mes de gener, després de tres baixades de 25 punts bàsics.
No obstant això, a diferència de la reunió del passat mes de juny, l'òrgan de govern del banc central nord-americà no ha pres la seva decisió de manera unànime, sinó per una majoria de nou vots a favor i tres en contra, que preferien pujar un quart de punt el preu del diner.
En la seva anàlisi, l'entitat destaca que l'activitat econòmica creix a un ritme sòlid, malgrat l'elevada incertesa, a causa en part al conflicte a Orient Pròxim.
D'aquesta manera, apunta que el creixement de la productivitat i la inversió de capital són fortes, mentre que la creació d'ocupació ha seguit el ritme de la força laboral i la taxa d'atur s'ha mantingut pràcticament sense canvis.
Quant a la inflació, la Fed admet que segueix sent elevada en relació amb l'objectiu del 2%, la qual cosa reflecteix en part les pertorbacions de l'oferta que han provocat augments de preus en certs sectors, inclòs l'energètic.
En aquest sentit, el Comitè de la Fed afirma que "garantirà l'estabilitat de preus".
La taxa d'inflació a EUA es va moderar del 4,2% al maig al 3,5% al juny, mentre que la taxa de desocupació va caure fins al 4,2%, encara que amb una menor creació d'ocupació que en el mes anterior.