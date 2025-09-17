La Fed compleix amb el guió i retalla els tipus en 25 punts bàsics després de congelar-los al gener

MADRID 17 set. (EUROPA PRESS) -
El Comitè Federal de Mercat Obert (FOMC, per les seves sigles en anglès) de la Reserva Federal dels Estats Units (Fed) ha decidit aquest dimecres baixar en 25 punts bàsics els tipus d'interès fins al rang objectiu del 4% al 4,25%.
Aquesta retallada se succeeix a les cinc vegades consecutives per les quals l'institut emissor ha vingut mantenint el preu dels diners congelat des del gener, quan el va pausar per primera vegada. Anteriorment, ja va rebaixar el preu dels diners en tres ocasions a partir del setembre del 2024, just fa un any.
"Els indicadors recents suggereixen que el creixement de l'activitat econòmica es va moderar en la primera meitat de l'any. La creació d'ocupació s'ha ralentit i la taxa de desocupació ha pujat lleugerament, encara que continua sent baixa. La inflació ha pujat i es manté una mica elevada", ha resumit la Fed.