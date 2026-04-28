La Fecec defensa la "reincorporació progressiva" a la feina de pacients oncològics

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
La Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer (Fecec) ha defensat la importància de la "reincorporació progressiva" a la feina dels pacients oncològics, particularment aquells de llarga durada, informa en un comunicat d'aquest dimarts.
Apunten que la durada de la baixa per càncer "no s'ajusta al temps real de recuperació", i que els efectes derivats del tractament dificulten reprendre el ritme laboral anterior al càncer, per la qual cosa consideren que una tornada progressiva suposaria un benefici físic i emocional.
La Fecec considera "imprescindible" dotar les empreses dels recursos per implantar un protocol de gestió de l'impacte del càncer en les organitzacions, i recomana que els convenis col·lectius incloguin clàusules per garantir la recuperació progressiva a la feina dels qui hagin superat un càncer.