La FECC lamenta l'"infrafinançament" de la concertada després de l'informe del Síndic de Greuges

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) ha lamentat la situació d'"infrafinançament" de l'escola concertada catalana i celebra que així es constati també en l'informe que el Síndic de Greuges de Catalunya ha presentat aquest dimecres sobre el cost de la plaça escolar.
En un comunicat, la FECC assenyala que l'escola d'iniciativa social escolaritza el 24% de l'alumnat NESE A (necessitats específiques de suport educatiu de tipus A, com ara discapacitats), però que "només disposa del 14% dels SIEI (suport intensiu per a l'escolarització inclusiva) de Catalunya i de menys del 10%" de personal d'atenció educativa (PAE).
Quant a les aules d'acollida, afirma que tot i que escolaritzen el 22% de l'alumnat nouvingut a Catalunya, "només el 18% dels centres concertats disposen d'aquest recurs, en canvi el 82% dels centres públics disposen d'aula d'acollida".
També la FECC lamenta que "a diferència dels centres públics, els centres concertats no disposen de tècnics d'integració social (TIS) ni educadors socials".
Finalment, insisteix que els recursos addicionals vinculats a l'escolarització de l'alumnat vulnerable "continuen sent insuficients"; que la quantitat de 988,11 euros de les motxilles escolars per alumne vulnerable està allunyada del cost real de la plaça; i que els centres concertats no disposen de dotacions de professorat addicionals vinculades a la complexitat del centre.