Fecasarm espera que la sentència per la violació d'Igualada (Barcelona) serveixi d'"escarment"

BARCELONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), Joaquim Boadas, que es va personar com a acusació pública en la causa per la violació i intent d'assassinat a una menor de 16 anys a Igualada (Barcelona) el novembre del 2021, espera que la sentència serveixi d'"escarment".

En un comunicat, el dirigent reitera el rebuig del sector de l'oci nocturn a aquests actes, que ha qualificat de repugnants i salvatges, i ha afegit que espera que la sentència a 35 anys de presó serveixi d'"escarment per a l'autor i com a mesura dissuasiva".

Boadas ha valorat positivament una sentència "sense precedents en l'àmbit dels delictes contra la llibertat sexual" per la seva duresa, que aplica les penes màximes previstes en el Codi Penal: 15 anys en el cas de l'agressió sexual i 20 per a l'assassinat en grau de temptativa.

El secretari general de Fecasarm ha volgut posar en valor la feina dels Mossos d'Esquadra en al·legar que "s'ha fet justícia en un cas molt complicat de resoldre" i que només ha estat possible gràcies a l'incansable tasca de l'Àrea Central d'Agressions Sexuals (ACAS), que va emprendre una àrdua investigació durant cinc mesos per identificar l'autor de la violació i intent d'assassinat.

La patronal ha recordat que van decidir personar-se com a acusació en aquest cas --com han fet en 22 més per delictes greus-- per defensar la imatge del sector i dels usuaris, ja que fets com aquests generen, en paraules de Boadas, una falsa aparença que sortir de nit pot ser perillós.