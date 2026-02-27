Fecasarm i Barcelona impulsen la seguretat de l'oci nocturn

BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -
La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) i l'Ajuntament de Barcelona han reforçat la seva col·laboració per millorar la seguretat en els ambients d'oci nocturn, explica l'entitat aquest divendres en un comunicat.
En concret, Fecasarm es va reunir el 25 de febrer amb l'Oficina de la Nit, la Comissió de Convivènia de l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb l'objectiu de reforçar la coordinació institucional i impulsar diferents iniciatives estratègiques que afecten el sector, entre les quals, un nou projecte de seguretat.
Aquesta trobada, ha defensat l'entitat, "posa de manifest la voluntat compartida de consolidar espais estables de diàleg públic-privat en una ciutat com Barcelona, referent nacional i internacional en l'àmbit de la governança nocturna i que acaba d'estrenar una ordenança de civisme".
En termes de seguretat, durant la reunió la Guàrdia Urbana ha presentat un nou projecte de prevenció de violències sexuals en col·laboració amb els responsables dels locals, els serveis de llicències i les empreses de seguretat privada.
Aquesta és una iniciativa voluntària, detalla Fecasarm, que amplia l'abast del protocol municipal 'No Callem' mitjançant una perspectiva de la prevenció centrada en l'anàlisi dels espais, els circuits interns i la il·luminació i senyalització de certs punts dels establiments.