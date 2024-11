La FCAC xifra en un 40% les pèrdues en cítrics per la dana a Tarragona

TARRAGONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha xifrat en un 40% les pèrdues en la collita de cítrics i en un 30% la d'oliveres a les zones del Baix Ebre i el Montsià (Tarragona) afectades per la dana, en un comunicat aquest dijous.

Ha assenyalat que la caiguda en la collita pot arribar al 70% en "punts concrets" i que pràcticament tots els fruits madurs tindran un descens de la qualitat a causa dels fongs per l'excés d'humitat.

L'entitat ha assenyalat que en el cas dels cítrics, l'afectació "és molt rellevant", ja que el temporal ha coincidit amb l'inici de la collita.

Per la seva banda, no es preveuen danys específics en el sector de l'arròs, ja que la sega s'ha acabat i no hi ha hagut inundacions als camps, i a l'horta tampoc no hi ha hagut una afectació rellevant.

La FCAC ha reclamat instruments de suport a les explotacions afectades i les seves cooperatives, i ha recordat que el temporal també ha afectat altres punts geogràfics, com Girona.