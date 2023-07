La FCAC troba "insuficient" la previsió de 17 cèntims per quilo del vi base Cava per la sequera

BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha calculat aquest dimecres que la previsió d'uns costos de 17 cèntims per quilo per elaborar vi base Cava serà "insuficient" per culpa de la sequera.

Ha previst una caiguda del 40% de la producció i l'encariment de costos per a les cooperatives ja que "la sequera ha espatllat el raïm a moltes zones", ha informat en un comunicat.

La previsió sorgeix de l'estudi de costos de producció de raïm i d'elaboració del vi base Cava que ha elaborat la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Acció Rural en col·laboració amb la FCAC.

El responsable del vi i del cava de la FCAC, Joan Josep Raventós, ha concretat que la baixada de la producció per la sequera obligarà el sector a reajustar els costos.

L'entitat ha demanat "suport directe de l'administració" tant per als viticultors com per a les cooperatives, que segons la FCAC hauran de fer front a una collita extremadament curta.