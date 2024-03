La FCAC reclama a la Generalitat la fi del límit de ruscos en espais naturals

BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha tornat a reclamar a la Generalitat suprimir el límit de 40 ruscos d'abelles als espais naturals, en una reunió amb la Conselleria d'Acció Climàtica aquest dimarts al migdia.

Segons un comunicat dels pagesos, no hi ha cap estudi que avali aquest topall i cada autonomia "té potestat" per modificar els criteris de la política agrària comuna (PAC).

La FCAC ha advertit que "ja no hi ha abelles en estat natural" per la malaltia varroosi, i per la mortalitat de les plantes derivada de la falta de pluges, mentre que ha defensat que la instal·lació de ruscos facilita que les abelles accedeixin a més biodiversitat de flors.