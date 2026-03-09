La FCAC reclama concretar "mesures urgents" contra la vespa asiàtica

BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
Les cooperatives apícoles de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) han reclamat al Departament d'Agricultura de la Generalitat que concreti "mesures urgents" per combatre l'expansió de la vespa asiàtica.
Així ho expressa aquest dilluns l'entitat en un comunicat, en el qual defensa que "tot i que el sector ha expressat reiteradament la preocupació provocada per aquesta espècie invasora que amenaça les abelles i la biodiversitat local", l'administració continua pendent d'emetre possibles solucions.
En concret, la FCAC ha demanat mantenir una reunió amb la direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, la direcció general d'Agricultura i Ramaderia i la direcció general d'Agents Rurals, amb l'objectiu d'informar els apicultors sobre la manera d'actuar aquest any.
També ha sol·licitat una actualització i ampliació "immediata" del Pla de control i gestió de la vespa asiàtica, que contempli objectius concrets i un calendari definit i identifiqui responsables.
Segons l'entitat, en l'última reunió de seguiment el novembre passat el sector apícola cooperatiu ja va compartir propostes per a la disminució d'aquesta espècie, com el parament de vespes reines, l'autorització de productes atraients o una jornada especialitzada per als apicultors.