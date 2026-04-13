La FCAC reclama una "autorització urgent" de productes fitosanitaris contra plagues de la fruita

BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha reclamat una "autorització urgent" de productes fitosanitaris contra plagues que poden malmetre la següent collita de fruita i més implicació i contundència a la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat, informa en un comunicat aquest dilluns.
Ho ha advertit en la reunió de la Taula Agrària de la Conselleria, "davant la negativa del Ministeri d'Agricultura espanyol, malgrat l'escassetat de substàncies efectives contra males herbes i plagues", com l'afectació del pugó en la fruita de pinyol.
El responsable de subministraments de la FCAC, Josep Lluís Escuer, ha argumentat que aquesta és una situació clara de competència deslleial, ja que els pagesos "no disposen de les eines fitosanitàries necessàries", mentre que altres països de la Unió Europea sí que les estan aplicant en els aliments que produeixen i que també arriben als consumidors catalans i espanyols.