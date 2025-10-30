La FCAC preveu que la collita d'arròs augmentarà un 4,4% "en un escenari de normalitat"

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) preveu que la collita d'arròs augmentarà aquest any en un 4,4%, fins a les 138.957 tones, "en un escenari de normalitat" després de la sequera, en un comunicat aquest dijous.
L'entitat ha explicat que la campanya va començar amb un "retard important" per les pluges de la primavera, que van dificultar les tasques de preparació del terreny.
No obstant això, "un naixement ràpid" i un juny molt calorós van permetre que el cultiu es desenvolupés correctament, mentre que la calor de l'agost no el va afectar i les tempestes de finals de setembre van ser localitzades.
La federació ha lamentat que "hi continua havent dèficits importants" en la gestió de les males herbes, a més d'un dèficit de productes fitosanitaris per al control de la 'Pyricularia'.
A més a més, ha alertat que les tempestes provocaran una dispersió del caragol poma a noves parcel·les i infraestructures de reg, per la qual cosa la incidència "es pot incrementar sensiblement en la pròxima campanya".