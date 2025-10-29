La FCAC preveu un 27% menys de collita de cítrics pels fenòmens climàtics extrems

TARRAGONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) preveu una reducció del 27% de la collita de cítrics a les Terres de l'Ebre (Tarragona), fins a les 87.000 tones de clementines i taronges, per culpa dels fenòmens climàtics extrems, segons ha informat aquest dimecres en un comunicat.
El portaveu de cítrics de la FCAC, Federico Tarazona, ha detallat que els cultius s'han vist afectats per "la collita tardana de l'any passat a causa de la dana" i un mes de juny extremadament càlid, que va perjudicar la formació dels fruits.
"De nou, els fenòmens extrems que provoca l'emergència climàtica tornen a condicionar fortament la producció", ha lamentat Tarazona.
La federació considera que el descens de collita també "evidencia, cada cop més, un problema de plantacions envellides, que ja no estan en el punt de màxima producció".
Ampliant l'anàlisi, la FCAC ha assenyalat que la tendència és similar en el conjunt d'Espanya, on també s'espera una devallada de la producció de cítrics.