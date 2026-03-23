La FCAC impulsa les vendes internacionals de les cooperatives catalanes en Alimentaria

BARCELONA 23 març (EUROPA PRESS) -
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) impulsa la presència internacional dels seus productes a través de la seva participació en Alimentaria Hostelco 2026, l'última edició del congrés i que se celebra al recinte Gran Via de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) fins a aquest dijous.
Així, la FCAC té l'objectiu de posicionar els productes cooperatius en espais d'alt valor afegit i afavorir la creació de noves oportunitats comercials, explica l'entitat aquest dilluns en un comunicat.
En l'últim exercici, el volum d'exportacions per part de les cooperatives agràries catalanes va aconseguir 212,4 milions d'euros, amb un pes sobre el total de la facturació del 23%.
Al voltant d'una quinzena de cooperatives agràries compten amb un estand propi dins l'espai firal per "promocionar els seus productes i novetats", i productes concrets com l'oli d'oliva, embotits, mel o llet estaran presents en altres espais d'Alimentaria Hostelco.
El president de la FCAC, Ramon Sarroca, ha explicat que "la participació en Alimentaria representa una "oportunitat clau" per impulsar la projecció internacional dels productes cooperatius i reforçar la relació amb distribuïdors, restaurants i professionals del sector alimentari d'arreu del món.