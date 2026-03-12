La FCAC demana mesures per pal·liar la pujada de costos derivada del conflicte al Pròxim Orient

BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha reclamat al Govern mesures per pal·liar l'impacte derivat del conflicte al Pròxim Orient, tal com es va fer fa 4 anys en el context de la guerra a Ucraïna, explica aquest dijous en un comunicat.
L'entitat ha alertat que el conflicte a la regió està "trontollant" els mercats energètics i generant pujades de preu que afecten inputs del sector agrari, com la gasolina agrícola, que en una setmana ha augmentat el preu un 22,13%, o fertilitzants, a més del subministrament d'electricitat i gas natural, que ho han fet en un 550,45% i 55,2%, respectivament.
El vicepresident de l'organisme, Xavier Plé, ha alertat que "aquesta situació afecta directament els costos de les explotacions agràries i la indústria agrària, que es podrien traslladar al llarg de la cadena de valor de l'alimentació".
En aquest sentit, i durant una reunió aquest dijous amb el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i altres entitats del sector, la FCAC ha reclamat ajuts directes per a les explotacions i mesures de suport a l'agroalimentació, a més de rebaixes fiscals a l'energia i línies de finançament que permetin fer front a les necessitats de liquiditat.
"És imprescindible la coordinació dels instruments a nivell espanyol i català, i que els ajuts no impliquin una tramitació complexa i arribin amb un caràcter urgent als seus destinataris", afegeix l'agrupació.