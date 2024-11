La FCAC alerta de la verema més curta dels darrers 25 anys, la meitat d'una campanya normal

BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) alerta de la verema més curta dels darrers 25 anys, un 50% inferior a una campanya normal, segons un comunicat aquest dimarts.

La collita se situaria en 246 quilos de raïm, un 10% menys que l'anterior, a causa de la sequera, que ha marcat la campanya amb pluges molt inferiors a la mitjana dels darrers 30 anys.

Respecte a la zona del cava, la manca de raïm es veuria compensada per un increment del rendiment de premsa, a la Terra Alta estaria molt per sota del seu potencial productiu i a l'Empordà el descens se situaria entre el 30% i el 50%, on també és la collita més curta dels darrers anys.

El responsable de vi i cava de la FCAC, Joan Josep Raventós, argumenta que "es noten els efectes perllongats de manca d'aigua i el cep ha preferit guarir-se, en comptes de donar més quilos".

La FCAC alerta que si el canvi climàtic comporta sequeres habituals, els cultius de secà deixaran de ser competitius i aquesta falta de productivitat, juntament amb la carència d'infraestructures hidràuliques i de relleu generacional, podrien provocar un abandonament de les terres de cultiu.