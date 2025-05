El FC Barcelona es planteja instal·lar bateries al Spotify Camp Nou per poder ser "autònoms"

Les plaques solars de l'estadi generaran l'electricitat necessària en un partit

BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

El director de l'àrea de Sostenibilitat del FC Barcelona, Jordi Portabella, ha explicat que el club estudia la possibilitat d'instal·lar bateries físiques al Spotify Camp Nou per ser "autònoms", en unes declaracions a Europa Press.

Portabella ha assenyalat que la posició del club sobre aquesta possibilitat ha canviat arran de l'apagada del passat 28 d'abril, ja que "aquestes bateries no sortien a compte fins a la gran apagada perquè no s'amortitzaven mai, però ara tenen un valor afegit, que és que et poden garantir l'electricitat en qualsevol moment".

Ha subratllat que la decisió final encara no s'ha pres, però que tenen "tendència a pensar que per garantir el subministrament estaria bé tenir-ho".

En tot cas, el projecte del nou estadi barcelonista contempla quatre espais per instal·lar aquestes bateries que ja estan construïdes i que, si finalment la idea decau, es poden fer servir per a altres finalitats.

"La idea és que ens hem de poder autoabastir", ha explicat Portabella, que ha recordat que el futur estadi comptarà amb 18.000 metres quadrats de plaques solars amb una potència d'entre 3,2 i 3,6 MWh, que és la potència necessària durant un partit de l'equip.

Preguntat pel fet que la majoria de partits es juguen de nit, el directiu ha explicat que faran servir bateries virtuals en les quals bolcaran l'energia produïda durant el dia i la recuperaran quan la necessitin, encara que el club haurà d'assumir la diferència de preu de l'energia entre els dos moments.

AIGUA

El projecte del nou estadi contempla quatre grans dipòsits d'aigua pluvial, que Portabella ha explicat que servirà per regar les zones verdes que hi haurà al voltant del camp quan acabi la seva urbanització.

Així mateix, ha explicat que a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, situada a Sant Joan Despí (Barcelona) i que compta amb cinc camps de gespa natural, quatre de gespa artificial i l'Estadi Johan Cruyff --on juguen l'equip femení i el filial--, es fa servir aigua regenerada des de la sequera d'entre el 2022 i el 2024.

"Agafem l'aigua regenerada de la sortida de la depuradora, la portem a la Ciutat Esportiva, li fem una osmosi inversa, després la desinfectem, li posem ozó i serveix per regar", ha explicat, i ha subratllat que es garanteix la qualitat sanitària d'aquesta aigua amb controls, que ha definit de molt importants.

FORMIGÓ

Portabella ha destacat que en la construcció del nou estadi culer s'han reutilitzat 120.000 tones de formigó armat i que aquesta revaloració ha estat de "quilòmetre zero", ja que s'ha fet en els terrenys de l'antic miniestadi, adjacents al Spotify Camp Nou.

Aquest formigó armat ha significat el 20% del que han fet servir en la construcció, el màxim permès per la llei, i el sobrant s'ha fet servir en altres processos de la mateixa obra.

Ha assenyalat que el nou formigó s'ha fet amb criteris de sostenibilitat, la qual cosa ha permès que el futur estadi tingui les certificacions BREEAM i LLEGIU.