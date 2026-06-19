Fawe 2025 i Good Microbiome guanyen el 'Demo Day' de la Cambra de Terrassa (Barcelona)

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
El projecte del sector de la cosmètica i 'beautytech' Fawe 2025 i el del sector 'health tech' i 'biotech' Good Microbiome han estat guardonats amb el primer i segon premi, respectivament, del 'demo day' del programa d'acceleració empresarial Impulsa Startup de la Cambra de Comerç de Terrassa (Barcelona).
Els emprenedors de tots dos projectes van presentar aquest dijous els seus projectes davant un jurat en una jornada a la seu de l'entitat juntament amb altres finalistes, tots participants de la primera convocatòria d'Impulsa Startup d'aquest 2026, i que obre a partir de dilluns vinent el termini de presentació per a la segona.
D'una banda, Carlos Riera i Clara Riera han rebut el primer premi, dotat amb 4.800 euros, per Fawe 2025, mentre que Jaume Ros, Roger Solsona i Pol Artés han estat reconeguts amb el segon premi, de 1.600 euros.