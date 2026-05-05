La farmacèutica Zambon trasllada la seva seu a un edifici nou a Sant Cugat (Barcelona)

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
La companyia farmacèutica Zambon ha traslladat les seves oficines corporatives a l'edifici Vidur Center, situat a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), informa l'empresa de consultoria CBRE, que ha assessorat durant l'operació, aquest dimarts en un comunicat.
Zambon és la primera companyia a instal·lar-se a l'edifici, on ocuparà 2.500 metres quadrats, i després encara mantindrà 7.000 metres quadrats en comercialització.
La farmacèutica ha valorat que el canvi d'oficines permetrà als equips de Zambon treballar de manera més connectada gràcies a les característiques de l'edifici de nova generació, mentre que la consultora defensa que "confirma l'evolució del mercat de Sant Cugat cap a espais més innovadors i eficients" que impulsin la col·laboració, la productivitat i el talent.