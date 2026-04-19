La Farga impulsa un projecte per reutilitzar residus del coure en la fabricació de ciment

BARCELONA 19 abr. (EUROPA PRESS) -
L'empresa catalana La Farga ha iniciat un projecte per aprofitar les escòries generades en el procés d'afinamiento del coure i utilitzar-les com a nous materials en la fabricació de ciment, segons ha informat la Generalitat aquest diumenge mitjançant un comunicat.
La iniciativa es desenvolupa en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i té com a objectiu validar l'ús d'aquests residus per optimitzar l'ús de recursos naturals i avançar cap a models d'economia circular en la indústria.
El projecte compta amb una ajuda de 346.000 euros d'ACCIÓ, dins de la línia de suport a projectes de R+D en economia circular, i es troba actualment en fase de proves industrials per comprovar la seva viabilitat a gran escala.