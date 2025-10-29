Familiars de les víctimes de la dana increpen Mazón abans del funeral d'estat

VALÈNCIA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
Familiars de les víctimes mortals de la dana del 29 d'octubre han increpat el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, just abans de l'inici del funeral d'estat que se celebra aquesta tarda al Museu de les Ciències de València en memòria de les 237 víctimes mortals.
Abans que arribessin els reis i el president del Govern central, Pedro Sánchez, alguns familiars presents a l'acte s'han aixecat, han mostrat fotografies de les víctimes i samarretes amb missatges com 'Eren morts evitables' i han proferit crits contra el cap del Consell com 'assassí', 'covard', 'malparit', 'rata' i 'ves-te'n a la jutgessa'.
Després ha entrat la comitiva d'autoritats amb el rei Felip VI i la reina Letícia al capdavant. Els monarques, juntament amb Sánchez, han mantingut una trobada prèvia amb alguns familiars en una sala adjacent.