Familia Torres promourà l'enoturisme familiar en el nou Cicle Vinya Viva

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -

Familia Torres estrena aquest mes d'abril el nou Cicle Vinya Viva, un programa d'activitats enoturístiques per a tota la família que abordaran "d'una manera lúdica i didàctica" aspectes relacionats amb la sostenibilitat i la viticultura regenerativa.

Es tracta de tallers familiars que es duran a terme durant tot l'any a la finca Mas La Plana, a Pacs del Penedès (Barcelona), cadascun centrat en una temàtica diferent, informa l'empresa en un comunicat aquest dimarts.

El Cicle Vinya Viva començarà el diumenge 6 d'abril, d'11 a 13 hores, amb l'experiència 'El món de les abelles' que permetrà descobrir com i on viuen les abelles, com s'alimenten, com contribueixen a mantenir els ecosistemes naturals gràcies a la seva tasca polinitzadora, i com es recol·lecta la mel que produeixen.

Els visitants podran veure de prop alguns dels ruscos situats a la finca Mas La Plana i participar en un taller de creació d'espelmes a partir de cera natural que també produeixen les abelles, descobrint com s'obté aquesta cera i els seus usos i beneficis, entre altres curiositats.

L'activitat també inclou un passeig per la finca Mas La Plana, la vinya, el corral per a les ovelles, l'hort i el jardí de varietats, i una explicació sobre les pràctiques regeneratives que es duen a terme i com aquest model vitícola fomenta la biodiversitat i contribueix a fixar el CO2 atmosfèric al sòl.