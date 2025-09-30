Familia Torres presenta la segona edició de la Col·lecció Privada d'anyades antigues

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
Familia Torres ha llançat la segona edició de la Col·lecció Privada d'anyades antigues, els seus "vins més emblemàtics" i formada per un nombre molt limitat d'ampolles amb un envelliment mínim de 10 anys, informa en un comunicat aquest dimarts.
Els vins "han estat seleccionats meticulosament" per mostrar la complexitat que l'evolució en ampolla ha infós en els vins, d'anyades que van des del 1995 al 2015.
L'edició d'aquest any compta amb quatre vins, entre els quals hi ha Mas La Plana, el cabernet sauvignon del Penedès (Barcelona) la primera anyada del qual és del 1970 i va guanyar en les Olimpíades del Vi de París el 1979, i Reserva Real, un vi de perfil bordelès procedent d'un petit vinyer de sòls pissarrosos molt poc comú al Penedès.
També hi ha Milmanda, "un dels millors chardonnay del país", nascut a peus de la serra de Prades a la Conca de Barberà (Tarragona), i Grans Muralles, un cupatge de varietats autòctones convertit en el primer exponent del projecte de recuperació de varietats ancestrals.
La directora d'Innovació i Coneixement de Familia Torres, Mireia Torres, ha explicat que els "vins són un testimoni viu" de la recerca constant de l'excel·lència.