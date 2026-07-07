Familia Torres presenta una nova marca de vins que pretén situar "l'origen al centre

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
Torres Essentials, la divisió de vins per al gran públic de Familia Torres, ha creat una nova marca de vins que vol situar "l'origen al centre", i de la qual ja ha posat a la venda dues referències: Locos del Vino Rioja i Locos del Vino Rías Baixas.
Així, la nova marca, batejada com Locos del Vino, ofereix una etiqueta i univers visual diferent per a cada vi, inspirats en la seva regió d'origen i des d'una mirada menys convencional, amb l'objectiu de captar un consumidor que gaudeix descobrint nous vins i valora tant l'autenticitat del territori com una narrativa de marca diferent, explica el grup aquest dimarts en un comunicat.
La marca s'ha concebut al voltant de les quatre zones vinícoles espanyoles en les quals Familia Torres compta amb vinyes i cellers, i que són Rueda (Verdejo), Rías Baixas (Albariño), Rioja (Tempranillo) i Ribera del Duero (Tinta Fina).