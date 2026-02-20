Familia Torres organitza una jornada sobre el paper de les ovelles en la vinya regenerativa

BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
Familia Torres organitzarà una nova activitat del Cicle Vinya Viva el 22 de març a la finca Mas La Plana, per mostrar el paper de les ovelles en la vinya regenerativa, informa l'empresa en un comunicat aquest divendres.
Aquesta experiència enoturística "convida a gaudir en família d'una jornada de naturalesa i viticultura regenerativa", de manera que els assistents podran fer una manualitat amb la llana de les ovelles de la mà dels artesans de Barrina Art, i conèixer l'art del maridatge a través d'una experiència gastronòmica.
La jornada començarà amb un passeig guiat per la vinya Mas La Plana, on un 'wine educator' ensenyarà als assistents com es treballa la finca "seguint els criteris de la viticultura regenerativa i posant en valor la biodiversitat i el respecte per la terra".
Seguidament, es visitarà l'espai de les ovelles i, a continuació, els assistents participaran en un taller creatiu familiar que consistirà a crear 'ovelletes' a partir de la llana del ramat de la finca.
EXPERIÈNCIA GASTRONÒMICA
L'experiència continuarà amb un maridatge de dos vins, acompanyats de dues tapes elaborades amb productes de l'hort del celler familiar, posant el punt i final a aquest Cicle Vinya Viva; els assistents que ho desitgin poden completar l'experiència gastronòmica reservant taula al restaurant entre les vinyes del celler, El Celleret.
El programa enoturístic Cicle Vinya Viva ha obtingut recentment el Premi Vinari d'Enoturisme a la millor activitat mediambiental.