Familia Torres organitza la jornada 'Nadal entre vinyes' a Mas Rabell

BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
Familia Torres ha organitzat la jornada 'Nadal entre vinyes' a la masia Mas Rabell, a Sant Martí Sarroca (Barcelona), el pròxim 30 de novembre, amb activitats familiars i un dinar maridat amb vins del celler.
La proposta gastronòmica, elaborada pel xef del restaurant El Celleret, Sergi Millet, es basa en productes de temporada i plats típics del Penedès, informa Familia Torres en un comunicat aquest dilluns.
La jornada començarà a les 12 hores amb la narració d'un conte sobre l'origen i les tradicions de Nadal i continuarà amb un taller per crear un tió amb elements reciclats.