Familia Torres nomenarà Miquel Torres Maczassek com a president

BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

El consell assessor de Familia Torres ha acordat iniciar "un procés de transició generacional" en què es nomenarà Miquel Torres Maczassek com a president de la companyia en substitució de Miguel A. Torres.

Torres compta amb 22 anys de trajectòria en el negoci familiar i fins ara era director general, informa l'empresa en un comunicat aquest dilluns.

Com a preparació per al càrrec, Torres organitzarà durant un període mínim d'un any diverses formacions i "analitzarà projectes i negocis que puguin aportar el màxim valor a la funció de govern de l'empresa".

Durant aquesta transició, l'actual president executiu, Miguel A. Torres, mantindrà les seves funcions "per garantir un bon govern" i s'obrirà un procés de selecció per incorporar un nou director general.

Segons l'empresa, aquest nomenament suposa que la presidència de Familia Torres recaigui "en la cinquena generació d'una companyia amb més de 150 anys d'història".