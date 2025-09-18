Familia Torres instal·la una planta agrovoltaica pilot a les seves vinyes del Penedès (Barcelona)

Solarwine també té un projecte pilot a Castella-la Manxa
BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -
Familia Torres ha instal·lat una planta agrovoltaica pilot a les seves vinyes de la comarca del Penedès (Barcelona) dins el projecte 'Go Solarwine', informa en un comunicat aquest dijous.
L'objectiu és impulsar "una producció vitícola climàticament intel·ligent i sostenible" i permetrà validar la viabilitat tècnica i econòmica d'integrar plaques fotovoltaiques en l'agricultura.
Entre altres avantatges, permetrà avaluar els efectes microclimàtics i el seu impacte en la productivitat i resiliència de la vinya davant l'augment de les temperatures.
MIREIA TORRES
La planta s'ha instal·lat a la vinya ecològica Mas Rabell, a Sant Martí Sarroca (Barcelona), i ocupa 1.000 metres quadrats amb panells solars elevats a 5 metres, que permet el pas d'una màquina veremadora i facilita l'automatització de la verema.
La directora d'Innovació i Coneixement de Familia Torres, Mireia Torres, ha explicat que el projecte serveix per "explorar noves formes" d'adaptació d'energia neta, i que les plaques proporcionen ombra als arbres i els protegeixen de la insolació directa a l'estiu.
TAMBÉ A CASTELLA-LA MANXA
És un dels dos projectes pilot previstos a Solarwine, juntament amb el que es fa a Castella-la Manxa: el grup operatiu, que encapçala el clúster vitivinícola català Innovi, reuneix Familia Torres, Huerto Tornasol i el Clúster de Energía de la Comunitat Valenciana (CECV), amb suport de la pime tecnològica Inderen, la Plataforma Tecnológica del Vino (PTV), l'Incavi de la Generalitat de Catalunya i Artica Ingeniería e Innovación (artica+i) com a oficina tècnica.
El projecte Solarwine té un pressupost de 706.696,55 euros i un finançament de 599.938,89 euros, en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna (PAC) 2023-27, finançat pel Ministeri d'Agricultura i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader).