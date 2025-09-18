Familia Torres instal·la una planta agrovoltaica pilot a les seves vinyes del Penedès (Barcelona)

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Familia Torres ha instal·lat una planta agrovoltaica pilot a les seves vinyes del Penedès (Barcelona) dins el projecte 'Go Solarwine', informa en un comunicat aquest dijous.
L'objectiu és impulsar "una producció vitícola climàticament intel·ligent i sostenible" i permetrà validar la viabilitat tècnica i econòmica d'integrar plaques fotovoltaiques en l'agricultura.
Entre altres punts, permetrà avaluar els efectes microclimàtics i el seu impacte en la productivitat i resiliència de la vinya davant l'augment de les temperatures.
La planta s'ha instal·lat a la vinya ecològica Mas Rabell, situada a Sant Martí Sarroca (Barcelona), i ocupa una superfície de 1.000 metres quadrats amb panells solars elevats a cinc metres d'alçada, que permet el pas d'una màquina veremadora per sota i facilita l'automatització de la verema.
La directora d'Innovació i Coneixement de Familia Torres, Mireia Torres, ha explicat que el projecte serveix per "explorar noves formes" d'adaptació d'energia neta, i que les plaques proporcionen ombra als arbres i els protegeixen de la insolació directa a l'estiu.