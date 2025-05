Familia Torres insta els seus distribuïdors europeus a fer servir el tren per reduir emissions

BARCELONA 23 maig (EUROPA PRESS) -

Familia Torres ha instat els seus distribuïdors europeus a fer servir el tren per reduir l'impacte ambiental de la logística, i els distribuïdors d'Alemanya (Wein Wolf) i els Països Baixos (Walraven Saix) han estat els primers a acceptar aquest canvi i ja han contractat un operador logístic intermodal, informa en un comunicat aquest divendres.

El celler ha acordat amb els seus distribuïdors europeus la implementació d'un sistema de transport intermodal per cobrir gran part del trajecte amb tren i limitar l'ús del camió en aquells trams on no hi hagi alternativa.

Això suposarà una reducció estimada d'entre el 30 i 40% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle associades al transport, en funció de la ruta.

D'aquesta manera, el remolc amb els vins i destil·lats que surt del celler s'incorpora en un tren de mercaderies a la frontera entre Espanya i França fins a arribar a Luxemburg, Bèlgica o els Països Baixos.

El president del celler, Miguel A. Torres, ha explicat que tot i que la distribució sovint queda relegada a un segon pla, "el seu impacte ambiental és molt significatiu" i ha agraït la predisposició dels distribuïdors.