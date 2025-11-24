Familia Torres guanya el Premi Vinari d'Enoturisme a la millor activitat mediambiental

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
Familia Torres ha obtingut el Premi Vinari d'Enoturisme a la millor activitat mediambiental per al Cicle Vinya Viva, un conjunt d'activitats familiars que aborden, d'una manera lúdica i didàctica, aspectes relacionats amb el medi ambient i la viticultura regenerativa, informa aquest dilluns en un comunicat.
Es tracta de tallers familiars que es duen a terme durant tot l'any a la finca Mas La Plana, a Pacs del Penedès (Barcelona), cadascun centrat en una temàtica diferent, amb l'objectiu d'acostar els visitants a les pràctiques sostenibles que organitza el celler per combatre el canvi climàtic.
L'experiència de Familia Torres ha estat una de les 8 propostes premiades, d'entre les més de 80 presentades al certamen per part de cellers, allotjaments i restaurants dedicats a l'enoturisme de Catalunya.
Els organitzadors destaquen "la qualitat de les propostes guardonades, que combinen història, cultura i diversió, i que tenen elements per atrapar els visitants".
ABELLES I HORTS REGENERATIUS
El Cicle Vinya Viva, que combina "l'explicació didàctica amb tallers creatius i la gastronomia de proximitat" va arrencar el passat mes d'abril amb una activitat centrada en el món de les abelles i a descobrir com i on viuen, com s'alimenten i com contribueixen a mantenir els ecosistemes naturals.
La segona activitat s'ha celebrat aquest mes de novembre i s'ha focalitzat en com organitzar i mantenir un hort regeneratiu i la la importància dels insectes i la biodiversitat.