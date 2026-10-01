Familia Torres celebra els 50 anys de Mas La Plana amb la presentació de l'anyada 2020

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Familia Torres celebra els 50 anys de Mas La Plana amb l'arribada de l'anyada 2020 del vi, informa en un comunicat aquest dijous.
Aquest cabernet sauvignon es va fer per primera vegada el 1970 per Miquel A. Torres, membre de la quarta generació de Familia Torres, que ha assegurat que aquest vi "va canviar la història i el curs" del celler.
"Vaig decidir desafiar les convencions de l'època i fer les coses de manera diferent per elaborar el millor vi possible. Avui, el temps confirma que arriscar-se, perseverar i innovar va ser la decisió correcta", afegeix.