Família Torres i Astibot proven un robot de poda intel·ligent

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -

Família Torres i Astibot han fet les primeres proves de camp d'un robot de poda intel·ligent a les vinyes del celler a Ribera del Duero, informen en un comunicat conjunt aquest dijous.

Les proves han permès a la start-up val·lisoletana millorar l'algorisme gràcies a l'aprenentatge proporcionat per l'equip tècnic del celler i a l'entrenament dut a terme.

El robot "suposa un salt qualitatiu en l'automatització de tasques agrícoles", ja que aplica criteris de precisió, sostenibilitat i eficiència en els treballs de poda en sec de les vinyes.

L'aparell està equipat amb tecnologia d'agricultura de precisió, sensors avançats i sistemes d'intel·ligència artificial, i a més de podar amb una qualitat constant, pot memoritzar les característiques de cada vinya gràcies a la seva integració amb eines de big data.

Aquest sistema li permet analitzar i recordar com es van podar anteriorment les plantes, ajustant i optimitzant la seva intervenció any rere any, de manera que el robot contribueix a millorar la salut del vinyer, augmentar la productivitat del raïm i facilitar una traçabilitat completa de cada intervenció.