La Família Reial espanyola celebra 50 anys de monarquia en un dinar privat amb el rei emèrit

MADRID, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
La Família Reial celebra aquest dissabte un dinar privat en el Palau del Pardo de Madrid per celebrar el 50 aniversari de la proclamació com a rei de Joan Carles, present en la cita, el dia següent del lliurament del Toisón de Oro a la reina Sofia de mans de Felip VI.
El primer en ser a l'esmorzar ha estat Joan Carles I, que hi ha arribat en un vehicle a les 13.10 en el seient del copilot, i que ha saludat amb la mà a la premsa en accedir al recinte, on a les 14.00 ha començat el dinar, que es va sense imatges.
Posteriorment han anat arribant la resta de convidats, com la reina Sofia, acompanyada en un vehicle per la infanta Cristina i que arribaven al voltant de les 13.45.
Després hi han arribat Felip VI, la reina Letizia, la princesa Leonor i la infanta Sofia, que han arribat en el mateix vehicle una mica abans de les 14.00. Després ha arribat la infanta Elena.
La trobada reuneix mig centenar de membres de la família, a més dels nets, i la reina Ana María de Grècia i al príncep hereu Pau i la seva dona, Marie-Chantal.
Aquest esmorzar és la primera trobada entre Joan Carles I i la reina Letizia després de la publicació de les memòries de l'emèrit que revelen desencontres i diferències entre ells. A més, és la primera vegada que es reuneix tota la Família Real des de fa dos anys, quan la princesa Leonor va complir la majoria d'edat.
El rei Joan Carles I, absent dels actes institucionals de divendres, ha viatjat a Espanya aquest mateix dissabte per a la celebració i té previst sortir d'Espanya a la conclusió de la trobada familiar.