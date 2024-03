La família Planes crea la societat de capital de risc Dispur Venture

BARCELONA, 28 març (EUROPA PRESS) -

La família cofundadora i accionista de Fluidra, la família Planes, ha creat la societat de capital de risc (SCR) Dispur Venture, que compta inicialment amb uns recursos de dos milions d'euros, recull el Butlletí Oficial del Registre Mercantil.

Segons ha avançat 'Expansión', es va constituir el 15 de març i figuren com a president de la companyia i conseller David Planes Corts, i com a secretari i conseller Joan Planes Corts.

L'accionista únic és la societat limitada Dispur Pool --presidida per David Planes Corts-- i, l'entitat gestora, Altamar Private Equity, mentre que BNP Paribas actua com a entitat dipositària i PwC com a auditora.