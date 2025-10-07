La família Jubany s'oposa a un musical sobre l'Helena que s'estrenarà el 26 d'octubre

La companyia assegura que compta amb el consentiment "exprés"
BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -
La família d'Helena Jubany, assassinada el desembre del 2001 a Sabadell (Barcelona), s'oposa a que la companyia de teatre Plataforma Blanc i Negre estreni el musical 'Em dic Helena Jubany (Un musical necessari)' el 26 d'octubre al teatre El Círcol de Badalona (Barcelona).
Així ho ha confirmat el germà i portaveu de la família, Joan Jubany, en una intervenció a 'El món a Rac 1' aquest dimarts recollida per Europa Press, en la qual ha dit que no sap què pretén la companyia amb aquesta estrena, "a més de l'oportunisme de fer servir el nom de l'Helena per fer negoci en un moment en el qual, a més, pot interferir en la causa judicial" en què la família està bolcada.
Joan Jubany ha explicat que la companyia es va posar en contacte amb la família a principis del 2024 i que els van demanar "expressament" que no fessin el musical, i que, si el feien, que en cap cas fessin servir ni el nom ni la memòria d'Helena Jubany.
"El 'no' va ser rotund, està escrit i documentat", ha dit Joan Jubany, que ha insistit que van expressar la seva oposició tant de paraula com per escrit.
Ha assegurat estar "descol·locat i indignat" sobre el que entén que és una manera frívola de fer servir el nom de la seva germana i ha insistit que es tracta d'un oportunisme sense escrúpols perquè no només comptaven amb el rebuig de la família, sinó que hi va haver una demanda expressa que no fessin servir el seu nom, textualment.
Joan Jubany ha recordat que el cas està en un moment "delicat", ja que continua en fase d'instrucció, i que el desig de la família és que no hi interfereixin elements externs.
"TENIM EL CONSENTIMENT EXPRÉS"
Preguntat sobre aquest assumpte, el director de la companyia i autor de l'obra, Marcel Vilarós, ha assegurat a Europa Press que van treballar amb les famílies Lorente-Jubany i Careta (investigada pel crim d'Helena Jubany) en el procés de creació: "Tenim el consentiment explícit per escrit durant més de dos anys".
El director ha afirmat que es van reunir amb els pares i els dos germans de la víctima, que els van aportar informació biogràfica i van formular unes peticions que van ser ateses, i que no ha estat fins "fa poc" que la família ha canviat d'opinió.
Sobre si davant el rebuig de la família Jubany es plantegen anul·lar l'estrena de l'obra, ha expressat que la intenció és mantenir-la, en tractar-se de la "producció més gran fins ara", la cancel·lació de la qual implicaria un perjudici econòmic per a la companyia.
Per la seva banda, Joan Jubany ha afirmat a preguntes d'Europa Press que és "mentida" que la família hagi participat en la creació d'aquest musical.
En aquest sentit, ha explicat que, després d'enviar un burofax a la companyia, la família estudia emprendre accions legals i ha titllat de "repulsiu" que algú intenti treure rèdit d'un fet tan dolorós i encara per esclarir.