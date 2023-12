La família Jubany recorre contra l'informe d'ADN perquè "no conté la prova" que va encarregar el jutge

BARCELONA, 18 des. (EUROPA PRESS) -

La família d'Helena Jubany, assassinada el 2001, ha recorregut contra l'informe que la Unitat de Genètica Forense de la Universitat de Santiago de Compostel·la (la Corunya) ha remès al jutjat que investiga el crim perquè "no conté la prova" que va encarregar el jutge.

En un comunicat, afirma que l'informe no inclou la prova consistent a comparar els marcadors d'ADN del cromosoma Y (masculí) per indicar si els perfils genètics dels sospitosos són descartables o no en relació amb el material genètic de les restes trobades al jersei de la víctima.

En canvi, afirmen que l'informe només inclou la prova d'STR autosòmic, que ja havia fet l'Institut Nacional de Toxicologia (Intox) i la Policia Científica, i com ja van indicar els resultats anteriors conclou que no es pot confirmar que els sospitosos siguin contribuents al perfil genètic de la roba de Jubany.