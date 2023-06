La família Jubany demana al jutge analitzar "totes les possibilitats combinatòries d'ADN"

Creuen que les proves fetes fins ara han donat negatiu perquè hi ha més de dos perfils genètics

BARCELONA, 22 juny (EUROPA PRESS) -

La família d'Helena Jubany, assassinada el 2001, ha demanat al jutge que investiga el cas que encarregui "una anàlisi exhaustiva de totes les possibilitats combinatòries d'ADN" de la víctima i de persones que han investigat en la causa, han explicat en un comunicat aquest dijous.

Dimarts de la setmana passada, el jutjat de primera instància 2 de Sabadell (Barcelona) va confirmar en una providència que les proves d'ADN que van comparar el perfil genètic de Santi L. --primer investigat per l'assassinat-- amb l'ADN trobat al jersei que duia Helena Jubany quan va morir el 2001 indicaven que no coincidien.

Ara, l'advocat de la família, Benet Salellas, ha reclamat "que s'explorin totes les possibilitats que ofereixen les tècniques d'anàlisi", i ha recordat que en la mostra que es va extreure del jersei de la víctima hi ha una barreja del seu ADN i el d'almenys una altra persona.

Han remarcat que "fins ara s'han fet les proves com si en la barreja només hi hagués ADN de l'Helena i d'un altre donant únic, de manera que no coincideix el resultat", i consideren que les proves fetes fins ara han donat negatiu perquè en la barreja hi ha perfils genètics que no són ni d'ella ni del sospitós, sinó d'una tercera persona.

Per això demana fer noves proves "considerant que la mescla pugui contenir perfils d'almenys tres donants, atès que el cos d'Helena va ser probablement transportat per diverses persones", i en concret han reclamat fer totes les combinacions possibles de tres donants comparant l'ADN d'Helena i de les persones que han estat investigades en el cas, Montserrat C., Xavi J., Santi L. i Ana E.