La família Grifols negocia amb Brookfield una OPA conjunta pel 100% de l'empresa d'hemoderivats

La CNMV suspèn la cotització de la companyia, que seria exclosa de Borsa si l'operació es duu a terme



MADRID, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha confirmat aquest dilluns, abans de l'obertura del mercat, que els accionistes familiars de l'entitat catalana han arribat a un acord amb el fons Brookfield per avaluar una possible oferta pública d'adquisició (OPA) conjunta per la totalitat del capital social de l'empresa d'hemoderivats.

En una comunicació remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Grifols explica que el seu consell d'administració, reunit de forma extraordinària, va rebre aquest diumenge una petició a través dels accionistes familiars de Grifols i Brookfield Capital Partners "per permetre l'accés a determinada informació" de la companyia a fi de dur a terme un procés de 'due diligence' en relació a una possible adquisició d'accions de Grifols.

En aquest consell es va informar que el propòsit de la transacció seria l'exclusió de cotització de Grifols en cas que l'operació es dugui a terme finalment.

"La societat, a data d'avui, desconeix si es durà a terme o no aquesta operació i desconeix per complet els termes en els quals, si escau, podria realitzar-se", ha precisat Grifols a la CNMV.

Amb aquesta comunicació, la companyia catalana confirma la informació publicada aquest dilluns pel diari 'Cinco Días', que valora el 100% de Grifols en 5.500 milions d'euros.

En confirmar-se aquesta possible OPA, la CNMV ha procedit a suspendre amb efectes immediats i de manera cautelar la cotització de Grifols a Borsa, les accions de la qual van tancar divendres passat a un preu de 8,99 euros per títol després de guanyar més d'un 4% en la sessió.