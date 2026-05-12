La família d'Helena Jubany demana 26 anys de presó per a Santiago Laiglesia

L'acusació particular sol·licita el sobreseïment provisional per a Xavier Jiménez
BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -
La família d'Helena Jubany, representada per l'advocat Benet Salellas, ha sol·licitat formalment l'obertura de judici oral contra Santiago Laiglesia com a presumpte responsable de la mort violenta de la jove a Sabadell (Barcelona) el 2001 i ha sol·licitat per a ell 20 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria i 6 més per detenció il·legal.
L'escrit de conclusions provisionals, al qual ha tingut accés Europa Press, ha estat presentat aquest dimarts davant el tribunal d'instància de Sabadell després d'anunciar-se que ha conclòs la instrucció de la causa.
A més de la pena privativa de llibertat, l'acusació particular demana que Laiglesia aboni una indemnització de 600.000 euros als familiars de la víctima en concepte de responsabilitat civil.
En la mateixa línia que la Fiscalia, --que també sol·licita 26 anys de presó per a Laiglesia-- l'acusació particular ha demanat el sobreseïment provisional per a l'altre investigat, Xavier Jiménez.
En un comunicat, la família argumenta que si bé "existeixen indicis" que vinculen Jiménez amb els anònims que Jubany va rebre poc abans del crim, en aquesta etapa processal aquests elements no apunten directament a la seva participació directa en la mort.
PROPOSTA DE PROVA
L'acusació particular ha proposat la declaració de prop de 30 testimonis en el judici, que previsiblement se celebrarà davant un tribunal de jurat a l'Audiència Provincial de Barcelona.
Entre ells, destaquen familiars de la víctima, membres de la Unió Excursionista de Sabadell (UES), a la qual pertanyien tant Jubany com els investigats, les germanes de Montserrat Careta i pèrits científics perquè ratifiquin els informes relatius a les anàlisis d'ADN, toxicologia i de lingüística.
El següent pas processal serà la celebració d'una audiència preliminar, en la qual la magistrada instructora decidirà si el procediment avança cap a judici oral.