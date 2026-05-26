La família Andic trasllada "el seu absolut i incondicional suport" a la decisió de Jonathan Andic

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
La família Andic ha manifestat "el seu absolut i incondicional suport" a la decisió presa per Jonathan Andic de deixar temporalment la vicepresidència de Mango per concentrar-se en la seva defensa, conservant el vincle amb altres projectes familiars, empresarials i socials.
Mitjançant un comunicat aquest dimarts, la família reitera "la seva plena confiança en la innocència d'en Jonathan", investigat per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isak Andic.
Així mateix, ha destacat les paraules que ha traslladat el seu advocat, Cristóbal Martell: "La conjectura de l'homicidi és inconsistent. Però, sobretot, és dolorosa. Estigmatitza un home innocent. Ara comença autènticament el procés i brillarà la veritat i la innocència".