Fajula (MWCapital) defensa l'"innegable potencial de futur" de Barcelona i el seu lideratge

Destaca la creació del Talent Arena, un espai de connexió del talent digital



BARCELONA, 25 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), Francesc Fajula, ha defensat aquest diumenge l'"innegable potencial de futur" de Barcelona i ha assegurat que un dels objectius del Mobile World Congress (MWC) és mostrar al món el seu rol de lideratge històric.

Ho ha dit aquest diumenge durant el Mobile Lunch, en el qual també han participat el president de la Generalitat, Pere Aragonès; el ministre per la Transformació Digital, José Luis Escrivá; el CEO de GSMA, John Hoffman, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

La trobada ha estat organitzada per l'MWCapital com a prèvia de l'MWC, que té lloc de dilluns a dijous al recinte Gran Via de la Fira de Barcelona, i també hi han estat presents el conseller d'Empresa de la Generalitat, Roger Torrent, i el director general de la Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.

Fajula ha dit que aquesta edició de l'MWC pretén posar el focus en quatre àmbits: el talent digital i la seva atracció, la transferència de coneixement i la sobirania tecnològica i econòmica, els reptes socials vinculats al món de la tecnologia entorn de l'ètica de la intel·ligència artificial (IA) i la desinformació.

"Aquesta vocació ens permet arribar al Mobile World Congress 2024 amb una proposta innovadora sobre la importància estratègica de la transformació digital sobre la indústria i el seu impacte en la competitivitat", ha afegit.

IMPACTE INTERNACIONAL

També ha remarcat que l'MWC vol mostrar "que és possible fer transferència de tecnologia amb impacte internacional des de Barcelona".

Per això, ha assegurat que ja s'ha convertit en una "peça clau" en matèria de transferència de coneixement.

"Apostem per la Barcelona innovadora de talent, de la transferència de coneixement de la sostenibilitat i de la tecnologia per a les persones", ha afegit.

EL TALENT ARENA

Fajula ha destacat la creació del Talent Arena, un espai dins l'MWC dedicat a la connexió del talent digital en tots els àmbits.

L'espai inclou sessions amb una trentena d'experts, i demostra, segons Fajula, el seu compromís per crear un escenari digital que faci que Barcelona destaqui "més que mai a nivell global".