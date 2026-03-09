La Fageda destina 4,2 milions a inversions industrials a la seva fàbrica de làctics

GIRONA 9 març (EUROPA PRESS) -
La Fageda ha destinat 4,2 milions d'euros a inversions industrials a la seva fàbrica de làctics a Santa Pau (Girona), dels quals el Govern ha aportat 2,6 milions, a través del Programa InnvESS-Treball Protegit, informa la Conselleria d'Empresa i Treball en un comunicat aquest dilluns.
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha visitat les instal·lacions de l'empresa per veure el resultat de les inversions i conèixer l'impacte en generació d'ocupació i en el desenvolupament d'un model productiu inclusiu.
Les inversions han permès el manteniment de 59 llocs de treball i la creació de 10 més, tots ocupats per persones amb discapacitat intel·lectual, trastorn mental o en risc d'exclusió social.
Sàmper ha destacat que La Fageda "és un referent en inclusió laboral" i que demostra que es pot combinar èxit empresarial i compromís social.
El pla d'inversions s'ha dut a terme durant 2,5 anys i ha inclòs la compra de maquinària i la realització d'obres d'adequació per ampliar la capacitat productiva de la planta i millorar l'eficiència dels processos.